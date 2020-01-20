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Не для слабонервных: красавица-вратарь получила ужасную травму на тренировке

20 января, 21:17

Девушка столкнулась с одноклубницей во время тренировки "Ливерпуля"

Фрэнсис Китчинг

Фрэнсис Китчинг / Фото: Instagram

Вратарь женской команды "Ливерпуль" Фрэнсис Китчинг получила серьезное рассечение во время тренировки. 21-летняя футболистка столкнулась с одноклубницей, в результате чего у нее образовалось рассечение от лба до макушки. Медикам пришлось наложить более десяти швов. Фотографией с последствиями столкновения девушка поделилась на своей странице в Instagram.

"Это произошло во вторник на тренировке, поэтому я не была с командой на матче. Это, должно быть, худшая травма, которую я когда-либо получала, будучи голкипером. Сейчас опухоль спала и боль утихла, и я наконец могу сказать, что чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле к девочкам" – написала Китчинг.

Внимание! Фото не для слабонервных!

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что лучший новичок чемпионата Бельгии получил жуткую травму ноги. 18-летний футболист "Андерлехта" Яри Версхарен надолго угодил в клубный лазарет.

Напомним, что в начале ноября игрок "Эвертона" Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против "Тоттенхэма". В результате столкновения с соперниками голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное страшное положение.

Читайте также: Самому дорогому баскетболисту мира сломали руку: видео травмы во время матча НБА

Жуткий фол в чемпионате Украины:

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Источник: Сегодня|Спорт

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