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Одноногий футболист поразил всех своим феноменальным дриблингом

31 октября, 10:45

Бариш Телли привел в восторг своим умением владеть мячом

Бариш Телли

Бариш Телли / Фото: Instagram

Одноногий футболист Бариш Телли продемонстрировал свой дриблинг на видео в соцсетях, покорив многих болельщиков.

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Несмотря на отсутствие конечности, он смог исполнить несколько сложных финтов и переиграть вратаря. Ролик стал популярным в соцсетях, собрав несколько десятков тысяч просмотров.

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Телли потерял ногу в четыре гола в результате автомобильной аварии. В составе сборной Турции он дважды становился чемпионом Европы по футболу среди людей с ампутированными конечностями.

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Также мы рассказывали, как игрок "Атлетико" жестоко наказал своего кипера за проигранный спор. Форвард Атлетико Диего Коста сменил имидж партнеру по команде, вспомнив легендарного бразильца Роналдо, который нелепо подстригся во время чемпионата мира 2002 года.

Кстати, бывшему футболисту "Монако" установили ужасную статую. Радамелю Фалькао в Колумбии установили статую, которая совсем не похожа на футболиста. На возведение монумента потратили 3,33 миллиона долларов.

Смотрите, как забивал Фалькао за "Монако":

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чемпионат Турции Бариш Телли

Источник: Сегодня|Спорт

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