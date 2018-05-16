Все, что нужно знать о финале Лиги Европы

Лига Европы - второй по значимости клубный футбольный турнир континента. Предшественник – Кубок УЕФА.

Кто сыграет в финале? Бывший обладатель Кубка чемпионов французский "Марсель" сыграет с двукратным победителем Лиги Европы испанским "Атлетико". Онлайн трансляция матча "Марсель" – "Атлетико" уже идет на нашем сайте.

Когда состоится финал? Финал пройдет 16 мая. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кто номинальный хозяин финала? После апрельской жеребьевки 1/2 финала была проведена дополнительная жеребьевка, чтобы определить номинального хозяина финала. Им стал "Марсель". Футболисты обеих команд могут сыграть в основной форме, но если цвета экипировки совпадут, номинальные гости ("Атлетико") должны будут надеть запасную форму.

Где пройдет финал? "Стад де Лион" расположен в десяти километрах к востоку от центра третьего по величине города Франции. Вмещает 56 500 зрителей. Новая арена, также известная как "Парк ОЛ", заменила "Жерлан" – домашний стадион "Лиона" с 1950 года. В Лионе прошли шесть матчей финальной стадии Евро-2016.

Кто фаворит? Букмекеры считают фаворитом поединка мадридский клуб. Котировки на победу "Атлетико" в основное время – 2,00, на ничью – 3,25, на "Марсель" – 4,25. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Атлетико" – 2,00, "Марсель" – 3,10.

А судьи кто? Обслуживать встречу будет Бьорн Кейперс. Для 45-летнего рефери это будет второй финал Лиги Европы – в 2013 году он обслуживал встречу "Челси" и "Бенфики". Голландский арбитр получил международную категорию в 2006 году, а в 2014-м работал на финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Атлетико".

Что получит победитель? Кубок, вручаемый за победу в Лиге Европы, весит 15 килограммов, не имеет ручек и является самым тяжелым клубным трофеем Европы. Для футболистов и тренерского штаба команды-победительницы будет выделено 40 памятных медалей. Что немаловажно, победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2018/19.

Где смотреть финал? Список трансляций матча "Марсель" – "Атлетико" в Украине.

Что еще нужно знать? Дуэт французских диджеев Ofenbach, известный по хитовым синглам Be Mine и Katchi, разогреет публику перед финалом.

Кто посол финала? Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль. Он родился в пригороде Лиона и завоевал три чемпионских титула за три сезона в родном клубе. Затем перешел в "Барселону", где успешно играл на протяжении шести лет, а позднее выступал за "Монако" и "Олимпиакос".