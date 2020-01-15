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"Все хорошо, малышка! Отогреваюсь после Вальядолида": невеста Лунина в восторге от Овьедо

15 января, 14:39

Возлюбленная украинского голкипера не скрывает радости по поводу переезда на новое место

Андрей Лунин и его невеста

Андрей Лунин и его невеста / Фото: Instagram

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Отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, невеста принадлежащего "Реалу" голкипера Андрея Лунина Анастасия Томазова рассказала, как ей нравится на новом месте. Напомним, в среду, 15 января, Лунин из "Вальядолида" перешел в аренду в "Овьедо" – это один из аутсайдеров Сегунды, которого наш вратарь будет спасать от вылета в третий испанский дивизион.

На тему Овьедо возлюбленной Андрея Лунина от ее подписчиков задали два вопроса.

Вопрос первый: "Как дела у моей сестренки?"

"Все хорошо, малышка. Отогреваюсь в Овьедо после Вальядолида. Тут так тепло и хорошо", – рассказала невеста Андрея Лунина.

Возлюбленная Андрея Лунина – Анастасия Видео: Instagram

Вопрос второй, уточняющий: "Как тебе Овьедо?"

"Полностью город еще не видела. Но здесь очень много гор и много зелени. Здесь тепло!!! Намного теплее, чем в Вальядолиде, и меня это уже радует!" – не скрывает своего восторга Анастасия.

Возлюбленная Андрея Лунина – Анастасия Видео: Instagram

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Напомним, первую часть сезона наш голкипер мадридского "Реала" также в качестве арендованного футболиста провел в рядах середняка Примеры "Вальядолида", но там за полгода ему дали сыграть всего в двух поединках.

Выход Лунина на первую тренировку с "Овьедо"

Как Лунин стоял на воротах сборной Украины в матче с Нигерией

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чемпионат Испании Сегунда WAGs Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

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