Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Мечтала о принце из Дубая, а получила вратаря: игрок сборной Украины сделал предложение в Испании

25 декабря, 20:19

Для такого важного момента Андрей Лунин выбрал клубный стадион "Вальядолида"

Андрей Лунин/Фото Faisal HQ

Андрей Лунин/Фото Faisal HQ

Реклама

Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин в Рождество позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "бело-фиолетовых" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да". Ранее мы писали, что Андрей Лунин стал единственным украинцем на красной дорожке "Золотого мяча".

Андрей и Настя уже несколько лет вместе, а познакомились через социальные сети.

"После виртуального общения договорились о встрече — и понеслась, – рассказывала девушка. – Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал свою карьеру в ФК "Днепр". В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема – привыкла к такому его образу жизни".

Читайте также: "Реал" в ярости и готов вернуть Лунина обратно в команду

Анастасия родом из Днепра и никогда не мечтала о муже-футболисте: "В детстве я мечтала о принце из Дубая (смеется). Когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют". Ранее мы сообщали, что вратарь сборной Украины дебютировал за "Вальядолид" сухой победой.

Смотрите также, как Лунин и Пятов тренировались в расположении сборной Украины

Лунин и Пятов на тренировке сборной Видео: Сегодня|Спорт

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

девушка вратарь Вальядолид предложение Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"Футбол
Перепутал голову с мячом: игрок
Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в головуФутбол
15 тур чемпионата Германии по футболу: результаты всех матчей и таблица
15 тур чемпионата Германии по футболу: результаты всех матчей и таблицаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...