Мечтала о принце из Дубая, а получила вратаря: игрок сборной Украины сделал предложение в Испании

Андрей Лунин/Фото Faisal HQ

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Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин в Рождество позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "бело-фиолетовых" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да". Ранее мы писали, что Андрей Лунин стал единственным украинцем на красной дорожке "Золотого мяча".

Андрей и Настя уже несколько лет вместе, а познакомились через социальные сети.

"После виртуального общения договорились о встрече — и понеслась, – рассказывала девушка. – Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал свою карьеру в ФК "Днепр". В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема – привыкла к такому его образу жизни".

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Анастасия родом из Днепра и никогда не мечтала о муже-футболисте: "В детстве я мечтала о принце из Дубая (смеется). Когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют". Ранее мы сообщали, что вратарь сборной Украины дебютировал за "Вальядолид" сухой победой.

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