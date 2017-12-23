Все матчи тура чемпионата Италии: "Ювентус" проэкзаменует соперника "Шахтера"

Сегодня, 15:27

Расписание и результаты 18 тура чемпионата Италии, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

В Италии стартовал предпоследний в 2017 году тур чемпионата страны. Открывали 18-й уикенд "Кьево" и "Болонья". Гости одержали победу в меньшинстве благодаря голу на 90-й минуте.

Центральный поединок тура состоится в субботу – действующий чемпион страны "Ювентус" встретится со следующим соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов – "Ромой".

Напомним, что в начале декабря "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" в 1/8 Лиги чемпионов.

Обе команды идут в лидирующей группе на расстоянии в три очка между собой, а "старая синьора" всего один балл проигрывает первой команде Серии А "Наполи".

"Милан" должен был реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре в матче с соседом по таблице "Аталантой", но проиграл 0:2. Злости футболистам не добавил даже тот факт, что "Милан" оштрафован на 20 миллионов за нарушение финансового fair-play

Пятница, 22 декабря

19:00 "Кьево" – "Болонья" – 2:3

21:45 "Кальяри" – "Фиорентина" – 0:1

Суббота, 23 декабря

13:30 "Лацио" – "Кротоне" – 4:0

16:00 "Дженоа" – "Беневенто" – 1:0

16:00 СПАЛ – "Торино" – 2:2

16:00 "Неаполь" – "Сампдория" – 3:2

16:00 "Сассуоло" – "Интер" – 1:0

16:00 "Удинезе" – "Верона" – 4:0

19:00 "Милан" – "Аталанта" – 0:2

21:45 "Ювентус" – "Рома"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  НАПОЛИ 18 14 3 1 41-13 45
2  ЮВЕНТУС 17 13 2 2 44-14 41
3  ИНТЕР 18 12 4 2 34-14 40
4  РОМА 16 12 2 2 28-10 38
5  ЛАЦИО 17 11 3 3 43-22 36
6  САМПДОРИЯ 17 8 3 6 32-26 27
7  АТАЛАНТА 18 7 6 5 28-23 27
8  ФИОРЕНТИНА 18 7 5 6 27-19 26
9  УДИНЕЗЕ 17 8 0 9 30-25 24
10  ТОРИНО 18 5 9 4 25-27 24
11  МИЛАН 18 7 3 8 23-26 24
12  БОЛОНЬЯ 18 7 3 8 22-25 24
13  КЬЕВО 18 5 6 7 19-30 21
14  САССУОЛО 18 6 2 10 12-28 20
15  ДЖЕНОА 18 4 5 9 15-22 17
16  КАЛЬЯРИ 18 5 2 11 16-29 17
17  СПАЛ 18 3 6 9 19-31 15
18  КРОТОНЕ 18 4 3 11 13-36 15
19  ВЕРОНА 18 3 4 11 17-36 13
20  БЕНЕВЕНТО 18 0 1 17 9-41 1


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Сегодня|Спорт

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