Все матчи тура чемпионата Италии: "Ювентус" проэкзаменует соперника "Шахтера"
Расписание и результаты 18 тура чемпионата Италии, турнирная таблица
В Италии стартовал предпоследний в 2017 году тур чемпионата страны. Открывали 18-й уикенд "Кьево" и "Болонья". Гости одержали победу в меньшинстве благодаря голу на 90-й минуте.
Центральный поединок тура состоится в субботу – действующий чемпион страны "Ювентус" встретится со следующим соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов – "Ромой".
Напомним, что в начале декабря "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" в 1/8 Лиги чемпионов.
Обе команды идут в лидирующей группе на расстоянии в три очка между собой, а "старая синьора" всего один балл проигрывает первой команде Серии А "Наполи".
"Милан" должен был реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре в матче с соседом по таблице "Аталантой", но проиграл 0:2. Злости футболистам не добавил даже тот факт, что "Милан" оштрафован на 20 миллионов за нарушение финансового fair-play
Пятница, 22 декабря
19:00 "Кьево" – "Болонья" – 2:3
21:45 "Кальяри" – "Фиорентина" – 0:1
Суббота, 23 декабря
13:30 "Лацио" – "Кротоне" – 4:0
16:00 "Дженоа" – "Беневенто" – 1:0
16:00 СПАЛ – "Торино" – 2:2
16:00 "Неаполь" – "Сампдория" – 3:2
16:00 "Сассуоло" – "Интер" – 1:0
16:00 "Удинезе" – "Верона" – 4:0
19:00 "Милан" – "Аталанта" – 0:2
21:45 "Ювентус" – "Рома"
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|НАПОЛИ
|18
|14
|3
|1
|41-13
|45
|2
|ЮВЕНТУС
|17
|13
|2
|2
|44-14
|41
|3
|ИНТЕР
|18
|12
|4
|2
|34-14
|40
|4
|РОМА
|16
|12
|2
|2
|28-10
|38
|5
|ЛАЦИО
|17
|11
|3
|3
|43-22
|36
|6
|САМПДОРИЯ
|17
|8
|3
|6
|32-26
|27
|7
|АТАЛАНТА
|18
|7
|6
|5
|28-23
|27
|8
|ФИОРЕНТИНА
|18
|7
|5
|6
|27-19
|26
|9
|УДИНЕЗЕ
|17
|8
|0
|9
|30-25
|24
|10
|ТОРИНО
|18
|5
|9
|4
|25-27
|24
|11
|МИЛАН
|18
|7
|3
|8
|23-26
|24
|12
|БОЛОНЬЯ
|18
|7
|3
|8
|22-25
|24
|13
|КЬЕВО
|18
|5
|6
|7
|19-30
|21
|14
|САССУОЛО
|18
|6
|2
|10
|12-28
|20
|15
|ДЖЕНОА
|18
|4
|5
|9
|15-22
|17
|16
|КАЛЬЯРИ
|18
|5
|2
|11
|16-29
|17
|17
|СПАЛ
|18
|3
|6
|9
|19-31
|15
|18
|КРОТОНЕ
|18
|4
|3
|11
|13-36
|15
|19
|ВЕРОНА
|18
|3
|4
|11
|17-36
|13
|20
|БЕНЕВЕНТО
|18
|0
|1
|17
|9-41
|1
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