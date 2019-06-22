Все началось с Попп: как Германия вышла в 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу

Немки разгромили Нигерию со счетом 3:0 и теперь ждут своего соперника из пары Швеция – Канада

Радость сборной Германии и ее фанов. Фото: AFP

Сборная Германии стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу среди женщин, проходящего во Франции. В матче 1/8 финала, состоявшемся в присутствии 18 000 зрителей на стадионе "Стад-дез-Альп" в Гренобле, немки разгромили Нигерию со счетом 3:0. В составе победительниц отличились Александра Попп (20-я минута), Сара Дебриц (27') и Леа Шуллер (82'). В четвертьфинале немки сыграют с победителем пары Швеция - Канада, которые встретятся друг с другом 24 июня.

Как сообщалось ранее, футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. 33-летняя бразильянка с 17 голами стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя в списке бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей за свою национальную команду на мундиалях.

Также мы писали, что американские футболистки установили рекорд победной серии на чемпионатах мира. Она достигла беспрецедентных 7 поединков после того, как девушки из США разгромили Таиланд со счетом 13:0.

Напомним, недавно завершился престижный футбольный турнир среди мужских сборных. Первым в истории победителем Лиги наций УЕФА стала команда Португалии.

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