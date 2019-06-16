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Американские футболистки установили рекорд победной серии на чемпионатах мира

16 июня, 23:02

В групповом этапе женского ЧМ-2019 сборная США разгромила команду Чили со счетом 3:0

Женский футбол. США - Чили 3:0. Фото AFP
Женский футбол. США - Чили 3:0. Фото AFP.

Женская сборная США по футболу разгромила команду Чили в матче группового турнира чемпионата мира, который проходит во Франции. Ранее в первом туре американки разгромили Таиланд 13:0. Таким образом, они установили рекорд победной серии на чемпионатах мира. С учетом прошлого розыгрыша турнира, американские футболистки выигрывают уже семь игр подряд!

Девушки из Таиланда забили первый гол на чемпионате мира, но все равно были разгромлены

Серия началась на чемпионате мира 2015 года. В заключительном туре группового турнира США победили Нигерию (1:0), в 1/8 финала Колумбию (2:0), в четвертьфинале Китай (1:0), в полуфинале Германию (2:0), а в финале – Японию (5:2).

В другой встрече игрового дня Швеция разгромила Таиланд – 5:1. Футболистки из Таиланда уже после двух игр установили антирекорд чемпионатов мира по пропущенным мячам – 18.

Чемпионат мира. Женщины. Групповой турнир. Матчи воскресенья:

  • Швеция – Таиланд – 5:1 (3:0)
  • США – Чили – 3:0 (3:0)

Как сообщалось ранее, тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира.

Ранее мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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