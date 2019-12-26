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"Все знают силу сборной Нидерландов и Австрии": Соболь рассказал о соперниках Украины на Евро-2020

26 декабря, 16:23

Защитник не считает, что Нидерланды фавориты

Эдуард Соболь

Эдуард Соболь / Фото: Instagram

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Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь поделился ожиданиями от Евро-2020.

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"Очень рад за нашу сборную. Национальная команда сделала большой шаг вперед в плане своего развития и авторитета в Европе. И я верю, что лучшие дни этой сборной еще впереди", – отметил защитник.

"Не хочется сейчас что-то конкретизировать. Все знают силу сборной Нидерландов и Австрии. И кто бы не попал в противники из матчей плей-офф, все команды способны на сюрпризы. Главное, как все подойдут к финальной части чемпионата Европы. На бумаге, возможно Нидерланы фавориты. Однако сборная Украины своей игрой сделает все, чтобы опровергнуть эти предположения", – сказал Соболь.

Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

Смотрите как Украина в отборе на Евро-2020 обыгрывала сборную Португалии:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 Эдуард Соболь

Источник: zbirna.com

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