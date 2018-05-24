Встреча "Реала" в Киеве: испанцы кричали "Слава Украине!", а фанатка ради Роналду готова продать почку
В четверг футболисты "Реала" прилетели в Киев, где 26 мая сыграют с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов
Испанские болельщики "Реала" за несколько часов до прилета команды собрались возле отеля, где расквартировался мадридский клуб. В большом оцеплении полиции они пели песни, прославляя "Реал" и Криштиану Роналду, а в перерывах кричали "Слава Украине!". Проезжающие машины сигналили им по-футбольному.
Подошедшие две девушки были взволнованы."Если я Криштиану сейчас не достану, то поеду в Мадрид. Даже если для этого надо будет отдать почку", – то ли шутя, то ли всерьез говорила одна. Рядом дедушка сетовал, что купил официальный журнал к финалу Лиги чемпионов за 170 грн. "А если он автограф не даст, считай, выбросил деньги". Не дал, Роналду быстро из автобуса проследовал в отель. Впрочем, как и другие реалисты. Один из фанатов попытался прорваться сквозь полицейский кордон, но был остановлен. Футболисты быстро перебрались в гостиницу, а фанаты еще долго стояли у окон, распевая "Вамос Мадрид". Настоящий Роналду их, может, и не слышал, но зато в толпе болельщиков была картонная копия звезды "Реала".
Ранее мы писали, как встретили "Ливерпуль" в Киеве: десятки фанатов собрались у отеля, чтобы поприветствовать футболистов и попытаться взять автограф.
В субботу, 26 мая, "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в главном матче сезона: вся информация о финале Лиги чемпионов в Киеве.
Видео приезда футболистов "Реала" в отель в Киеве:
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