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Встречайте, "Шахтер" – "Динамо"! Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу

26 апреля, 19:23

Олег Люлька

При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации, первые матчи после паузы состоятся 13-14 июня

Появилась более конкретная информация о сроках возобновления чемпионата Украины по футболу, прерванного из-за коронавируса. Первые шесть матчей Премьер-лиги после карантина, в числе которых и противостояние "Шахтер" – "Динамо", могут состояться 13-14 июня. Ранее глава УАФ Андрей Павелко заявил, что чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны.

Возобновление национального футбольного первенства 13-14 июня возможно при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации в стране. Оставшиеся девять туров могут быть доиграны до 10 июля. В этом случае будет возможность без сокращений доиграть Кубок Украины, в котором осталось провести полуфиналы ("Минай" – "Динамо", "Мариуполь" – "Ворскла") и финал.

"Шахтер" vs "Динамо"

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"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом перед возобновлением чемпионата Украины клубы получат не менее двух недель для подготовки. Если после 31 мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или будет держаться в рамках 5 процентов, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах без ограничений.

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В настоящее время чемпионат Украины находится на паузе. После 23 туров лидером турнирной таблицы является "Шахтер", который набрал 59 очков. Второе место занимает "Заря", третье – "Динамо". У них – по 46 пунктов.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

"Шахтер" vs "Динамо": обзор последнего украинского "классико"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк коронавирус премьер-лига

Источник: Metaratings

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