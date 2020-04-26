Встречайте, "Шахтер" – "Динамо"! Названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу

Появилась более конкретная информация о сроках возобновления чемпионата Украины по футболу, прерванного из-за коронавируса. Первые шесть матчей Премьер-лиги после карантина, в числе которых и противостояние "Шахтер" – "Динамо", могут состояться 13-14 июня. Ранее глава УАФ Андрей Павелко заявил, что чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны.

Возобновление национального футбольного первенства 13-14 июня возможно при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации в стране. Оставшиеся девять туров могут быть доиграны до 10 июля. В этом случае будет возможность без сокращений доиграть Кубок Украины, в котором осталось провести полуфиналы ("Минай" – "Динамо", "Мариуполь" – "Ворскла") и финал.

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При этом перед возобновлением чемпионата Украины клубы получат не менее двух недель для подготовки. Если после 31 мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не будет меняться или будет держаться в рамках 5 процентов, командам будет разрешено заниматься в полноценных составах без ограничений.

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В настоящее время чемпионат Украины находится на паузе. После 23 туров лидером турнирной таблицы является "Шахтер", который набрал 59 очков. Второе место занимает "Заря", третье – "Динамо". У них – по 46 пунктов.

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