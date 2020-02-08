Второй в мире по трофеям: легенда испанского футбола Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Андрес Иньеста/Фото twitter.com/visselkobe

Клуб Андреса Иньесты "Виссел Кобе" в матче Суперкубка Японии обыграл чемпиона страны — "Йокогаму". Встреча получилась очень упорной. Основное время завершилось результативной ничьей – 3:3. В экстратайме команды голов уже не забивали. Авот в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки "Виссел Кобе" — 3:2. Ранее Иньеста "наехал" на каталонцев за приглашение Хави при "живом" Вальверде.

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Интересно, что в серии решающих 11-метровых футболисты реализовали первые четыре, однако после этого не было забито ни одного из девяти ударов подряд.

В составе "Виссел Кобе" весь матч отыграл легенда "Барселоны" Андрес Иньеста. На 53-й минуте встречи он получил предупреждение, а в серии послематчевых пенальти показал класс и реализовал первый удар команды. Отметим, что это уже 37-й трофей в карьере 35-летнего испанца. В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную.

Смотрите, как "Барселона" играла при Андресе Иньесте

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