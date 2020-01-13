"Барселона", это некрасиво": Иньеста "наехал" на каталонцев за приглашение Хави при "живом" Вальверде

По мнению экс-звезды "блаугранас", руководству "Барсы" стоило бы проявить больше уважения к нынешнему коучу

Иньеста и Вальверде / Фото: Getty Images

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Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за "Виссел Кобе", раскритиковал руководство каталонского клуба за переговоры о занятии тренерского поста с другим экс-футболистом команды – Хави, который в настоящее время возглавляет катарский "Аль-Садд". По мнению Иньесты, приглашение Хави в "Барселону" было крайне некорректным по отношению к пока что действующему наставнику "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

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"Если все было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво, – заявил Андрес Иньеста. – К тренеру всегда должно быть уважение. То, как все было обставлено, расстраивает больше всего. Такие действия лишь ослабляют позицию тренера. Для меня "Барселона" все еще выделяется на фоне других команд, и видеть ее проблемы нелегко, поскольку я знаю, на что она способна"

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Напомним, Хави отказался возглавить каталонцев прямо сейчас, но не исключено, что станет их главным тренером летом. Также отказался принять "Барсу" в январе и Рональд Куман, решив сосредоточиться на подготовке сборной Нидерландов к Евро-2020, где его команда стартует 14 июня амстердамским матчем с Украиной.

Андрес Иньеста / Фото: Instagram

"Что касается Хави и Кумана, они лучше других будут знать, пришло им время возглавить "Барселону" или нет", – говорит по этому поводу Иньеста

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