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"Вулверхэмптон" совершил невероятный камбэк и выиграл у "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

28 декабря, 08:22

"Вулвз" поднялись на пятое место Премьер-лиги, а команда Гвардиолы осталась на третьем

"Волки" снова обыграли "горожан"

"Волки" снова обыграли "горожан" / Фото: Reuters

В пятницу вечером зрелищным и потрясающим по драматургии матчем завершился очередной тур Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" на своем поле добыл волевую победу над чемпионами из "Манчестер Сити" со счетом 3:2. Узнайте все результаты 19-го тура чемпионата Англии.

Количества событий поединка в Вулверхэмптоне могло бы хватить на несколько матчей. Уже на 12-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как вратарь Эдерсон сбил за пределами штрафной Диогу Жоту. На пост №1 у "МанСити" вышел Клаудио Браво. Это не помешало команде Пепа Гвардиолы открыть счет. С помощью VAR опытнейший рефери Мартин Аткинсон определил нарушение на Рияде Марезе и показал на 11-метровый. Вратарь "волков" Руй Патрисиу справился с ударом Рахима Стерлинга, но судья попросил его повторить, так как игроки вбежали в штрафную. Стерлинг снова не забил! Но сам же первым успел на добивание – 0:1.

В начале второго тайма Рахим в контратаке сделал дубль – 0:2. Но тут "Вулверхэмптон" проснулся и забил три мяча подряд! Траоре, Хименес и Догерти принесли коллективу Эшпириту Санту вторую победу в сезоне над "Манчестер Сити"! Хотя Стерлинг в самой концовке мог спасти гостей, но ударил со штрафного в перекладину.

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После этой победы "Вулверхэмптон" поднялся с восьмого на пятое место чемпионата Англии. А "горожане" остались на третьем с отставанием от "Ливерпуля" уже в 14 очков.

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