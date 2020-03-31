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Вундеркинду из "Боруссии" предлагают "золотые горы" и культовый номер ради трансфера

31 марта, 20:04

Максим Перепелица

Джейдон Санчо остается приоритетной целью для "Манчестер Юнайтед"

Английский "Манчестер Юнайтед" предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, клуб предоставит игроку футболку с номером 7, под которым играли Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" готов потратить на футболиста 130 миллионов долларов. Мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" сделал приличную скидку на звездного француза ради перехода.

Напомним, в текущем сезоне Джейдон сыграл за "шмелей" в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.

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Ранее мы сообщали, что легендарный "дьявол" не видит смысла в Суперлиге. Алекс Фергюсон раскритиковал идею создания нового еврокубка для избранных и и не понимает, зачем она нужна английским клубам, если есть Лига чемпионов и другие ТОП-турниры.

Смотрите, как Робин ван Перси забивал "Фенербахче":

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо

Источник: independent

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