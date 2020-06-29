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Вы его не узнаете! Криштиану Роналду сделал новую прическу – "как у брата Паниты"

29 июня, 23:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский футболист похвастался новым имиджем и поинтересовался мнением фанов

Один из самых популярных людей планеты в Instagram, футболист Криштиану Роналду, продолжает работать на свой имидж. В понедельник вечером португалец выложил в соцсетях фотографию, где предстал с новой прической. К слову, перед Роналду устояла лишь одна команда чемпионата Италии из 21-й за два его сезона в Серии А.

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35-летний нападающий "Ювентуса" сделал себе кудряшки, еще и направив их вверх. И решил спросить у поклонников:

"Что вы думаете о моем новом виде – как у моего брата Паниты?!"

"Братом Панитой" Криштиану назвал колумбийского полузащитника команды Хуана Куадрадо. 32-летний игрок ранее выступал за "Фиорентину", "Челси", "Лечче" и "Удинезе".

INSTAGRAM

За час свои "лайки" под фото поставили более трех миллионов человек. Тем временем "Ювентус" готовится к гостевому поединку во вторник с командой из низшей половины турнирной таблицы – "Дженоа".

Вчера Роналду оторвался на яхте на 33 тысячи евро. Футболист хорошо отдохнул между матчами.

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Смотрите, как на днях Криштиану забил очередной мяч за "Ювентус" – в ворота "Лечче"

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футбол прическа Криштиану Роналду Ювентус Турин Хуан Куадрадо

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