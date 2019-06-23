"Вы – оккупанты!": футболисты грузинских команд показали свое отношение к России

Игроки клубов Тбилиси и Кутаиси вышли на матчи в форме с антироссийскими надписями

Фото: Instagram

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата своей страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает "Грузия Online". Футболисты "Торпедо" из Кутаиси появились на поле "Стадиона им. 26 мая" в Цхалтубо в черных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе "Михаил Месхи-2", где "Локомотив" принимал "Рустави". Игроки обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями – на их футболках была изображена карта Грузии с оккупированными территориями, отмеченными красным цветом.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, причиной для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.

Как сообщалось ранее, разгорается скандал из-за "воровства" в фигурном катании: хореограф российской чемпионки извинился за плагиат. Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез.

Также мы писали, почему бывший защитник футбольной сборной Украины отказался от трансфера в клуб из России. "Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались", – заявил Артем Федецкий.

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