"Воровство" в фигурном катании: хореограф российской чемпионки извинился за плагиат

Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез

Алина Загитова. Фото: Getty Images

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз отреагировал на слова коллеги американки Джоджо Гомез, обвинившей его в воровстве ее постановки для показательного выступления олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Он связался с хореографом из США и принес ей извинения.

Об этом сообщила Гомез, опубликовав несколько сториз в Instagram. "Когда говорю о воровстве, имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере все – то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени. Ребята, спасибо за поддержку. Я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился", – написала Гомез.

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Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

После того как американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате, на странице россиянина стало появляться множество негативных комментариев. Сначала Глейхенгауз удалял каждый из них. Однако чуть позже ему пришлось закрыть комментарии.

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