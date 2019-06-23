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"Воровство" в фигурном катании: хореограф российской чемпионки извинился за плагиат

23 июня, 12:09

Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Getty Images

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз отреагировал на слова коллеги американки Джоджо Гомез, обвинившей его в воровстве ее постановки для показательного выступления олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Он связался с хореографом из США и принес ей извинения.

Об этом сообщила Гомез, опубликовав несколько сториз в Instagram. "Когда говорю о воровстве, имею в виду повторение всего концепта, всей песни. В этом номере все – то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по времени. Ребята, спасибо за поддержку. Я это очень ценю. Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился", – написала Гомез.

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Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

После того как американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате, на странице россиянина стало появляться множество негативных комментариев. Сначала Глейхенгауз удалял каждый из них. Однако чуть позже ему пришлось закрыть комментарии.

Как сообщалось ранее, легенда фигурного катания из Украины показала животик на четвертом месяце беременности. Украинская немка Алена Савченко готовится к родам, наслаждаясь волнами на пляже в Майами.

Также мы писали, что "женское фигурное катание захватили брюнетки": чемпионка мира предоставила доказательства. Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях фото с Евгенией Медведевой и американкой Майей Шибутани.

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Тег плагиат, фигурное катание, Алина Загитова

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