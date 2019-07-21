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Выбери соперника "Динамо" в Лиге чемпионов – опрос

21 июля, 22:27

Киевлянам могут попасться – "Брюгге", "Истанбул Башакшехир" или ЛАСК

"Динамо" ждет соперника
"Динамо" ждет соперника. Фото: AFP

В понедельник, 22 июля, состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии своего соперника узнает киевское "Динамо", которое пробивается в групповой турнир по Пути представителей лиг. Выбор не велик – варианта всего три: "Брюгге" (Бельгия), "Истанбул Башакшехир" (Турция) или ЛАСК (Австрия).

В нашем голосовании предлагаем болельщикам выбрать самого желаемого для "Динамо" оппонента на этой стадии Лиги чемпионов.

Первые матчи третьего раунда квалификации состоятся 6-7 августа, а ответные – 13-го числа.

Надо сказать, что на этой неделе состояться первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. За путевку в групповой этап турнира будут бороться 24 клуба.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой мерсисайдского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег футбол, Лига чемпионов, жеребьевка, Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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