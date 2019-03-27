Высокая зарплата: названа причина, мешающая футболисту "Динамо" вернуться в Бразилию

"Сантос" намерен вернуть Витора Буэно, но не готов платить ему столько, сколько он получает в Киеве

Виктор Буэно почти не играет в Киеве. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Высокая зарплата: названа причина, мешающая футболисту "Динамо" вернуться в Бразилию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b44/2b3/5c9b442b3b013.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b44/2b3/5c9b442b3b013.jpg 2019-03-27T11:37:36+02:00 Футбол "Сантос" намерен вернуть Витора Буэно, но не готов платить ему столько, сколько он получает в Киеве

Бразильский "Сантос" намерен досрочно вернуть из аренды в киевском "Динамо" полузащитника Витора Буэно. По данным ESPN, на возвращении 24-летнего Буэно настаивает главный тренер "Сантоса" Хорхе Сампаоли, недавно неудачно возглавлявший сборную Аргентину с Лионелем Месси в составе. Проблемой для осуществления камбека Буэно может стать лишь зарплата Витора, которая в "Динамо" выше, чем была в бразильской команде.

Трансферное окно в Бразилии закрывается в следующий вторник, поэтому переход Буэно может состояться в ближайшее время.

Напомним, Витор Буэно стал игроком киевского "Динамо" прошлым летом. Его появление стало одним из первых результатов работы вице-президента по трансферам Евгения Красникова. Киевляне арендовали Буэно у "Сантоса" в обмен на Дерлиса Гонсалеса, который также выступает за бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Однако Александр Хацкевич практически не доверяет Буэно место на поле. В этом сезоне бразилец отыграл во всех турнирах за киевлян всего три матча, не отметившись результативными действиями.

Как сообщалось ранее, за "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии: мы рассекретили "агента из Кариоки".

Также сообщалось, что жена экс-капитана "Динамо" показала ключик, зажатый между грудей.

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