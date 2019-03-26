Жена экс-капитана "Динамо" показала ключик, зажатый между грудей

Сексапильная Ирина Морозюк не понимает, почему до сих пор не попала на страницы Playboy

Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Жена экс-капитана "Динамо" показала ключик, зажатый между грудей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a7f/953/5c9a7f9533020.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a7f/953/5c9a7f9533020.png 2019-03-26T21:56:20+02:00 Футбол Сексапильная Ирина Морозюк не понимает, почему до сих пор не попала на страницы Playboy

Жена экс-защитника и бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина на время приехала погостить с мужем в Киев из Турции, где Николай выступает на правах аренды за "Ризеспор". Посредством свой страницы в Instagram сексапильная девушка пригласила всех желающих с ней "потусить", а в ожидании тусовок выложила новое откровенное фото себя любимой – с ключиком, зажатым между грудей.

"Нравится ли вам ретро-обработка? – поинтересовалась у своих подписчиков Ирина Морозюк. - Как по мне, очень секси. Да и вообще, я не понимаю, почему я еще не в Playboy. Представляю, какую бы красоту сотворили проф фотографы и камеры. Эти фотки я делала сама, если что".

Как сообщалось ранее, жена динамовца откровенно поговорила со своим зеркалом. "Кто самая сексуальная? Конечно, ты, Ира!" – заключила Ирина Морозюк. И дала ряд советов девушкам: "Девушки очень часто совершают ошибки, боясь потерять еще даже не своего парня. Да если чувак ничего не хочет для тебя делать, нахера тебе такой? Он либо после "трам тарарам" пропадет, либо и всю жизнь ни черта делать для тебя не будет!"

Кроме того, жена Морозюка рассказала, какой была во время знакомства с футболистом: "Превратилась в порося, попа с целлюлитом".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жена экс-капитана "Динамо" показала ключик, зажатый между грудей". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.