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Выставка-продажа: на матче "Бенфика" – "Шахтер" побывали скауты 30 клубов

28 февраля, 12:48

Представители европейских команд следили за игроками обоих соперников

Вчерашний поединок Лиги Европы в Лиссабоне между "Бенфикой" и "Шахтером" вызвал большой интерес не только у болельщиков обеих команд. Оказывается, особое внимание ему уделили и скауты многих европейских клубов. Как оказалось, сразу 30 (!) команд попросили у хозяев-португальцев аккредитацию для своих представителей на ответный матч 1/16 финала. Читайте отчет о матче "Бенфика" – "Шахтер".

Еще во время игры стало известно о присутствии на арене скаутов "Милана". Итальянское издание Calciomercato сообщило об интересе "россо-нери" к бразильцам Додо, Тайсону и Алану Патрику. А уже после матча опубликовали полный список клубов, желавших воочию увидеть противостояние в столице Португалии. Больше всего, десять (!), приехало на матч работников английских клубов: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Брайтона", "Уотфорда", "Лестера", "Бернли", "Тоттенхэма", "Вулверхэмптона", "Блэкберна", "Шеффилд Юнайтед".

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Побывали на трибунах и представители почти половины клубов немецкой Бундеслиги: "Баварии", "Айнтрахта" (Ф), "Байера", "Вольфсбурга", "Фрайбурга", "Боруссии" (Д), "Боруссии" (М), "Майнца". Из других стран своих людей прислали: "Ювентус", "Сампдория", "Ницца", "Бордо", "Валенсия", "Мальорка", "Севилья", "Реал Сосьедад", "Легия", "Тондела", "Фамаликан" и "Витория".

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"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Пока что нет конкретики, кто из клубов к кому проявил интерес.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Милан Италия Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика скауты

Источник: ua.tribuna.com

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