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ВАДА отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира, но не Евро

9 декабря, 14:14

УЕФА не считается организатором крупных соревнований

Сборная России в подвешенном состоянии

Сборная России в подвешенном состоянии / Фото: Getty Images

Решение об отстранении России от всех крупных соревнований, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), касается и чемпионата мира-2022 по футболу.

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При этом запрет не коснется Евро-2020, так как УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

У российской стороны есть 21 день на апелляцию по данному решению.

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/ Фото: AFP

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Отмечается, что спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Южной Корее, выступая без национального флага и гимна в качестве команды олимпийских спортсменов из России.

Кстати, ранее мы писали, что экс-президента Международной федерации легкой атлетики будут судить за то, что покрывал российских спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Смотрите также сюжет, как до футболистов из сборной России докатился допинговый скандал

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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допинг ВАДА WADA российские спортсмены

Источник: BBC news

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