Босс МОК высказался по поводу наказания России и переносе международных турниров в другие страны

Томас Бах отметил, что у него нет причин не доверять выводам ВАДА по России

Глава МОК Томас Бах / Фото: Reuters

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Президент МОК Томас Бах не захотел комментировать возможность переноса международных турниров из России. Напомним, что 25 ноября из-за подтасовки данных Московской антидопинговой лабораторией комитет WADA рекомендовал на четыре года запретить России проводить международные соревнования, допускать к крупным международным стартам только ее "чистых" спортсменов в нейтральном статусе, а сборную лишить права выступать под своим флагом.

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"Не буду спекулировать на том, на что распространяется решение ВАДА, — говорит Бах. — Я не в том положении, я не знаю деталей и того, какое решение примет ВАДА. Надо ждать. Надеюсь, что ВАДА прояснит все 9 декабря, на какие события распространяется их решение и по какой причине. Это все в руках ВАДА и комитета по соответствию".

Глава МОК Томас Бах / Фото: Reuters

Также Бах отметил, что у него нет причин не доверять выводам ВАДА по России:

"У нас нет причин сомневаться в заявлениях ВАДА, ведь уже после того, как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет CRC. Эти манипуляции случились в 2018 году и в самом начале 2019-го".

Ранее мы писали, что Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад.Ожидается, что 9 декабря на заседании Исполкома WADA в Лозанне Россию уберут от международных стартов на четыре года.

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