Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Босс МОК высказался по поводу наказания России и переносе международных турниров в другие страны

5 декабря, 21:04

Томас Бах отметил, что у него нет причин не доверять выводам ВАДА по России

Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах / Фото: Reuters

Реклама

Президент МОК Томас Бах не захотел комментировать возможность переноса международных турниров из России. Напомним, что 25 ноября из-за подтасовки данных Московской антидопинговой лабораторией комитет WADA рекомендовал на четыре года запретить России проводить международные соревнования, допускать к крупным международным стартам только ее "чистых" спортсменов в нейтральном статусе, а сборную лишить права выступать под своим флагом.

Читайте также: 145 россиян подвисли в воздухе – в Московской лаборатории удалили часть данных о допинг-пробах

"Не буду спекулировать на том, на что распространяется решение ВАДА, — говорит Бах. — Я не в том положении, я не знаю деталей и того, какое решение примет ВАДА. Надо ждать. Надеюсь, что ВАДА прояснит все 9 декабря, на какие события распространяется их решение и по какой причине. Это все в руках ВАДА и комитета по соответствию".

Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах / Фото: Reuters

Также Бах отметил, что у него нет причин не доверять выводам ВАДА по России:

"У нас нет причин сомневаться в заявлениях ВАДА, ведь уже после того, как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет CRC. Эти манипуляции случились в 2018 году и в самом начале 2019-го".

Ранее мы писали, что Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад.Ожидается, что 9 декабря на заседании Исполкома WADA в Лозанне Россию уберут от международных стартов на четыре года.

Смотрите также сюжет, как до футболистов из сборной России докатился допинговый скандал

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия допинг МОК ВАДА WADA Томас Бах отстранение

Источники: РИА Новости , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спорта
Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спортаДругие
Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в зал
Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в залДругие
Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад
Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назадДругие
"Вы все мрази": в стельку пьяный российский волейболист устроил дебош на детском теннисном турниреДругие
Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты
Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высотыДругие
Пожертвовала Олимпиадой, чтобы стать мамой, и триумфально вернулась на Кубке Европы по фристайлу
Пожертвовала Олимпиадой, чтобы стать мамой, и триумфально вернулась на Кубке Европы по фристайлуДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...