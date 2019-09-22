"Я будто закончил карьеру": Ярмоленко взорвался эмоциями после голевой игры с "МЮ"

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко эмоционально прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в шестом туре английской Премьер-лиги. Как мы писали, Ярмоленко забил "МЮ" шикарный гол и был признан лучшим игроком матча.

"Каждую неделю мы усердно работаем. Это был удивительный день для нас, для наших фанатов. Мы играли хорошо. Мы защищались как команда, мы атаковали как команда, и, конечно, это хороший результат, – заявил после победы над "Манчестер Юнайтед" полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. – Фелипе Андерсон отдал мне отличный пас, а я просто пробил. Получился гол. Моя работа заключается в том, чтобы забивать голы, делать ассисты. Вы должны быть спокойны, когда играете на этой позиции".

"Я пока еще не в своих в стопроцентных кондициях, но с каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, я буду играть лучше и в следующей встрече, – добавил Андрей Ярмоленко. - Поддержка трибун сегодня была восхитительной. Я чувствовал, будто закончил свою карьеру здесь – с теми овациями, которые я получил. Все аплодировали мне, я очень ценю это в наших болельщиках. Они потрясающие: в каждом матче вы чувствуете себя особенной командой".

"Для меня не имеет значения, какую позицию мы сейчас занимаем в турнирной таблице, мы должны концентрироваться на каждой следующей встрече и играть хорошо, чтобы показать, что мы большая команда и играем как большая команда", – заключил Ярмоленко, чей "Вест Хэм" после шести туров АПЛ расположился аккурат за зоной Лиги чемпимонов – на пятом месте.

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Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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