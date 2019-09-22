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Гол Ярмоленко оценили: Андрей признан лучшим игроком матча "Вест Хэм" – "МЮ"

22 сентября, 18:26

Вингер сборной Украины удостоился звания Man of the Match от авторитетного портала Whoscored

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча английской Премьер-лиги "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед", в котором его команда победила со счетом 2:0.

Как мы писали, именно Ярмоленко забил первый гол в матче "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед", на 44-й минуте оставив в дураках самого дорогого защитника планеты. Приняв мяч после передачи Фелиппе Андерсона, украинец обыграл Гарри Магуайра и пробил левой точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

По итогам матча "Вест Хэм" – "МЮ" (2:0) авторитетный портал Whoscored именно Андрею Ярмоленко поставил самый высокий балл среди игроков обеих команд. Украинский вингер, замененный за минуту до конца основного времени, удостоился оценки 8,0.

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Это уже второй результативный удар украинца за "молотобойцев" в нынешнем сезоне. Напомним, мяч Ярмоленко в ворота "Норвича" был признан лучшим голом "Вест Хэма" в августе.

Как мы писали, сегодняшний гол в ворота "МЮ" – особенный для Андрея Ярмоленко по той причине, что в прошлом сезоне он уже забивал в ворота манкунианцев, но впоследствии тот гол переписали на игрока "МЮ" Линделофа как автогол. Тогда "Вест Хэм" победил 3:1.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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