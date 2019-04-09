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"Я дал им десять зарплат за победу": футболистам "Ингульца" выписали премии за чудо в Кубке

Сегодня, 12:23

Президент клуба Первой лиги Александр Поворознюк уверен, что у "Зари" против его команды нет шансов

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк.
"Я дал им десять зарплат за победу": футболистам "Ингульца" выписали премии за чудо в Кубке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c62/fb4/5cac62fb45cb6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c62/fb4/5cac62fb45cb6.png Футбол Президент клуба Первой лиги Александр Поворознюк уверен, что у "Зари" против его команды нет шансов

Президент "Ингульца", выступающего в Первой лиге, рассказал, какие премиальные заплатил своим футболистам за выход в 1/2 финала Кубка Украины. И пригрозил "Заре", что в матче с его командой в полуфинале луганчане точно проиграют.

"Если честно, хотелось, чтобы в полуфинале Кубка Украины нам попался "Шахтер", – заявил президент "Ингульца" Александр Поворознюк. – У меня была цель - привезти в Петрово "Динамо" или "Шахтер". Но "Заря" - тоже вариант. "Заре" желаю выигрывать в каждом матче в чемпионате и Кубке, но не в игре с "Ингульцом". "Ингульцу" они проиграют. Буду ли я как-то дополнительно стимулировать команду на предстоящий матч? Если они мне дадут такие эмоции, как после победы над "Карпатами"... Можете спросить у футболистов, какие премиальные я дал за победу над "Карпатами". Это десятимесячная зарплата. Понимаете, я даю деньги под эмоциями", – заключил Поворознюк.

Как сообщалось ранее, в полуфинале Кубка Украины сыграют две команды из Первой лиги. Компанию "Ингульцу", по пенальти неожиданно прошедшему "Карпаты", из низшего дивизиона составил "Днепр-1". Полуфинальные пары на жеребьевке определяли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин. По их воле, в 1/2 финала "Ингулец" (Петрово) сыграет с "Зарей" (Луганск), а "Днепр-1" примет "Шахтер" (Донецк). Матчи полуфинальной стадии пройдут 17 апреля, а финал турнира запланирован на 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене".

Напомним, Виктор Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо" в кубковом матче с "Шахтером": "Дал ему кличку "филин". Почему? У него же там татуировка совы на шее".

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Тег Заря Луганск, Кубок Украины, первая лига, Ингулец

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Источник:

Канал Футбол

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