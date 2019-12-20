Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

"Я должен продолжать работать и улучшать свою игру": Малиновский прокомментировал достижение в "Аталанте"

20 декабря, 15:30

Полузащитника признали лучшим футболистом месяца

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Реклама

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал получение награды лучшего игрока ноября в команде.

Читайте также: Шикарная "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" в матче с "Вероной"

"Рад, что за меня голосовали фанаты. После 5-6 месяцев в команде признание игроком месяца – большой комплимент от фанов. Я должен продолжать работать и улучшать свою игру для команды. "Аталанта" – очень амбициозный клуб с отличной академией, командой, базой. У нас есть все для лучшей подготовки к матчам", – отметил Руслан.

"Конечно, у нас очень горячие болельщики, особенно в домашних матчах, всем всегда тяжело играть здесь против нас. Они нас классно поддерживают, поэтому мы и забиваем голы в последние минуты", – сказал Малиновский.

В сезоне 2019/20 Малиновский провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и один голевой пас.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...