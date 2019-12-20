"Я должен продолжать работать и улучшать свою игру": Малиновский прокомментировал достижение в "Аталанте"

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал получение награды лучшего игрока ноября в команде.

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"Рад, что за меня голосовали фанаты. После 5-6 месяцев в команде признание игроком месяца – большой комплимент от фанов. Я должен продолжать работать и улучшать свою игру для команды. "Аталанта" – очень амбициозный клуб с отличной академией, командой, базой. У нас есть все для лучшей подготовки к матчам", – отметил Руслан.

"Конечно, у нас очень горячие болельщики, особенно в домашних матчах, всем всегда тяжело играть здесь против нас. Они нас классно поддерживают, поэтому мы и забиваем голы в последние минуты", – сказал Малиновский.

В сезоне 2019/20 Малиновский провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и один голевой пас.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

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