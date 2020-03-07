"Я говнюк, как и все остальные": бывший арбитр ФИФА рассказал, как покупают украинских судей

Экс-арбитр ФИФА Олег Орехов рассказал, как дают взятки судьям украинского чемпионата. Отметим, что сам украинец Орехов в 2010 году был пожизненно дисквалифицирован Европейским футбольным союзом за нарушение "принципов лояльности и добросовестности".

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– Я же не ангел, а такой же говнюк, как и все остальные арбитры, – признал Олег Орехов. – Но у каждого говнюка есть свои принципы и их планка. Это система, никто не поверит, что ты не хотел брать взятки. Мы пытались не брать, в Одессе договорились с главными арбитрами УПЛ, но это месяц продержалось. Потом начали с разных сторон интриговать: и клубы, и работники разных уровней. Это система, это приносит деньги.

- Куда?

- В систему.

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- Тот, кто давал, тоже мог заработать?

- А что, мы не знаем случаев, когда администраторы клубов гостиницы себе покупают?

Олег Орехов / Фото: Getty Images

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- Кто нарушил это договоренность? Как стало известно?

- Клубы начали об этом говорить. Потом мы подошли к одному арбитру, а он говорит: "Почему я должен отказываться? Кто будет мою семью кормить?". Какая разница, кто именно. Он еще на авансцене, инспектор. А кто не на авансцене? Только я. Если эти деньги не берет арбитр, то кто-то их оставляет себе, они не возвращаются. Вот взял деньги человек, чтобы передать арбитру, а этот дурак не берет их, он что, вернет их обратно? Он скажет, что отдал, а положит их себе в копилочку, – рассказал Олег Орехов.

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Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

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