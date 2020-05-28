"Я не буду помещать на карантин здоровых": врач футбольного клуба "бомбит" медицинский протокол

Главный врач римского "Лацио" доктор Иво Пульчини, ранее называвший ситуацию вокруг коронавируса "совершенно преувеличенной" и не имевший ни малейших опасений насчет возобновления футбольного сезона в Серии А, в этот раз подверг жесткой критике медицинский протокол, разработанный для чемпионата Италии в условиях пандемии. Пульчини категорически не согласен с тем, что, в случае заражения одного игрока, нужно отправлять на карантин всю команду.

"Технический научный комитет должен взять на себя ответственность, потому что они не рассматривают статус эпидемиологической кривой в данный момент. Спортсменам предоставляется такая же защита и права, как и любому другому работнику, поэтому заражение можно сравнить с травмой. Помещение 50 человек на карантин из-за одного положительного теста противоречит кодексу этики. Если бы я придумал подобное, меня бы отстранили от медицинской профессии", – заявил Football Italia главврач "Лацио" Иво Пульчини

Справа – главный врач "Лацио" Иво Пульчини / Фото: Facebook

"Я не буду помещать на карантин совершенно здорового человека. Если они заставят меня сделать это, а затем попросят меня взять на себя ответственность за это, я откажусь от выполнения такого", – добавил Пульчини

Реклама

Читайте также: Футболист из чемпионата Италии два месяца болел COVID-19 и даже не знал об этом

Отметим, что накануне итальянская "Болонья" объявила, что в составе клуба есть неподтвержденный случай заболевания COVID-19. Поскольку это произошло после того, как начались контактные тренировки, весь состав и персонал команды должны быть помещены на карантин на две недели, однако клуб возобновил работу в своем тренировочном лагере, изолировав лишь одного игрока.

Смотрите сюжет о версиях появления коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама