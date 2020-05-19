"Я – полубог и полудьявол": звездный Ибрагимович развлекается на самоизоляции в Италии

Знаменитый нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сейчас находится на самоизоляции в Италии. Как мы сообщали, Ибрагимович прилетел в Италию из Швеции и залег на дно. Естественно, что парню скучновато дома и он делится новостями с публикой в соцсетях.

Точнее, нынешние сообщения Златана в Instagram больше напоминают ретроспективу воспоминаний с примесью рекламы. Однако в последнем посте в соцсетях футболист пошел дальше и изобразил себя в образе популярного кинозлодея из фильма "Джокер". "Полубог, полудьявол", – подписал 38-летний спортсмен картинку.

INSTAGRAM

А перед этим Ибрагимович выступил в более привычном стиле: напомнил, что он – чемпион. Игрок выставил на обозрение фото из конюшни с девушкой, подписав его: "Три чемпиона. Будущее – ярко".

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Читайте о том, что Ибрагимовича засекли за нарушением ПДД на роскошной машине.

Напомним, зимой импозантный форвард перебрался из США на Апеннины, где забил три мяча в восьми матчах.

Смотрите, как Златан забивал "Кальяри" за "Милан" в чемпионате Италии

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