Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я – полубог и полудьявол": звездный Ибрагимович развлекается на самоизоляции в Италии

19 мая, 11:49

Андрей Фоменко

Шведский футболист "Милана" изобразил себя в образе кинозлодея Джокера

Знаменитый нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сейчас находится на самоизоляции в Италии. Как мы сообщали, Ибрагимович прилетел в Италию из Швеции и залег на дно. Естественно, что парню скучновато дома и он делится новостями с публикой в соцсетях.

Точнее, нынешние сообщения Златана в Instagram больше напоминают ретроспективу воспоминаний с примесью рекламы. Однако в последнем посте в соцсетях футболист пошел дальше и изобразил себя в образе популярного кинозлодея из фильма "Джокер". "Полубог, полудьявол", – подписал 38-летний спортсмен картинку.

INSTAGRAM

А перед этим Ибрагимович выступил в более привычном стиле: напомнил, что он – чемпион. Игрок выставил на обозрение фото из конюшни с девушкой, подписав его: "Три чемпиона. Будущее – ярко".

INSTAGRAM

Реклама

Читайте о том, что Ибрагимовича засекли за нарушением ПДД на роскошной машине.

Напомним, зимой импозантный форвард перебрался из США на Апеннины, где забил три мяча в восьми матчах.

Смотрите, как Златан забивал "Кальяри" за "Милан" в чемпионате Италии

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Златан Ибрагимович Милан Джокер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавируса
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...