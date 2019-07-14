"Мои дети не хотели эту тарелку": Федерер взорвал интернет шуткой после поражения в финале Уимблдона

Несмотря на поражение от Джоковича в пятичасовом триллере, швейцарский теннисист нашел в себе силы поюморить

Роджер Федерер. Фото: AFP

Один из лучших теннисистов в истории Роджер Федерер потерпел болезненное поражение в финале Уимблдона от Новака Джоковича, имея два матч-бола. Швейцарец проиграл сербу на тай-брейке по окончании пяти сетов, однако нашел в себе силы с юмором отвечать на вопросы во время послематчевого флеш-интервью. Своими шутками Федерер буквально взорвал как публику на трибунах, так и весь интернет.

- Это был потрясающий финал, который болельщикам будет сложно забыть. Что вы можете о нем сказать?

- Попытаюсь забыть (улыбается). Думаю, я дал некоторым людям веру, что в 37 все еще не заканчивается. Чувствую себя здорово, но мне потребуется некоторое время, чтобы отойти и физически тоже. Я отдал всего себя, но хорошо чувствую себя. Как видите, могу даже стоять на ногах. Желаю чувствовать себя так всем в свои 37 лет.

- Ваша семья также была здесь, сейчас пришло время побыть немного отцом?

- Да, правда, не думаю, что дети будут довольны этой тарелкой. Они хотели ту золотую штуку. Но я рад видеть их, у нас была приятная неделя здесь. Люблю их. Так что да, пришло время вновь становиться отцом и мужем.

Напомним, в финальном матче Джокович обыграл Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Как мы писали, Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале. Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый длинный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.

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Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Как мы писали ранее, 17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон. В финале юниорского турнира наша спортсменка обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль. А после поединка Дарья сделала интересное признание, заявив: "Мне не нравится стиль Свитолиной".

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

А перед мужским финалом Джокович – Федерер определился победитель в женском разряде Уимблдона: Симона Халеп разгромила Серену Уильямс. Чтобы обыграть семикратную победительницу лондонского "Шлема", румынской теннисистке понадобилось менее часа.

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