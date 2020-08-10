"Я тебя ушатаю!": экс-капитан сборной России по футболу зверски избил судью прямо на поле (видео)

Роман Широков, которого называют одним из главных пьяниц в футболе, включил режим Майка Тайсона

39-летний экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков напал на арбитра во время матча любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на московском Кубке Селебрити. Выступавший за "Матч ТВ" Роман Широков в стиле Майка Тайсона ударил рефери Никиту Данченко кулаком в лицо, а затем бросился его, лежачего, добивать. Однако решительные планы Широкова нарушили одноклубники и футболисты другой команды, остановившие избиение рефери. Ранее Широкова назвали одним из главных пьяниц в футболе.

"Во время избиения Широков угрожал судье: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут", – сообщает Prostoprosport

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Пострадавший арбитр Никита Данченко снимает побои и намерен обратиться в полицию.

"Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Был рядовой эпизод – спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберет пострадавшего судью. Будем заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции", – цитирует организатора турнира, где случилось избиение, Германа Попкова Championat

Роман Широков / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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По словам юриста Андрея Князева, бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, атаковавшему судью во время матча любительских команд, грозит административное или уголовное наказание. "Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены", – говорит юрист.

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