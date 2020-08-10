Українська
$ 27,65
32,68
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я тебя ушатаю!": экс-капитан сборной России по футболу зверски избил судью прямо на поле (видео)

10 августа, 22:18

Олег Люлька Олег Люлька

Роман Широков, которого называют одним из главных пьяниц в футболе, включил режим Майка Тайсона

39-летний экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков напал на арбитра во время матча любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на московском Кубке Селебрити. Выступавший за "Матч ТВ" Роман Широков в стиле Майка Тайсона ударил рефери Никиту Данченко кулаком в лицо, а затем бросился его, лежачего, добивать. Однако решительные планы Широкова нарушили одноклубники и футболисты другой команды, остановившие избиение рефери. Ранее Широкова назвали одним из главных пьяниц в футболе.

"Во время избиения Широков угрожал судье: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут", – сообщает Prostoprosport

Реклама

Пострадавший арбитр Никита Данченко снимает побои и намерен обратиться в полицию.

"Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Куча людей видело это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Был рядовой эпизод – спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберет пострадавшего судью. Будем заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции", – цитирует организатора турнира, где случилось избиение, Германа Попкова Championat

Роман Широков

Роман Широков / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Читайте также: Стало известно, кто побил арбитра после скандального матча Первой лиги Украины

Реклама

По словам юриста Андрея Князева, бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, атаковавшему судью во время матча любительских команд, грозит административное или уголовное наказание. "Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены", – говорит юрист.

Смотрите, как в Тунисе болельщики довели арбитра до слез

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка футболист избивали судья чемпионат России арбитр Роман Широков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять