Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я все понимаю": Милевский рассказал, почему не праздновал победу своей белорусской команды в ЛЧ

19 августа, 10:59

Олег Люлька Олег Люлька

Брестское "Динамо" на фоне протестов в Беларуси разгромило "Астану". Прозвучал комментарий героя матча

Артем Милевский прокомментировал победу своего клуба брестского "Динамо" в первом в своей истории матче Лиги чемпионов, который накануне при пустых трибунах состоялся в охваченной протестами Беларуси. Напомним, Милин Брест разгромил на своем поле "Астану" 6:3 и вышел во второй отборочный раунд самого престижного еврокубка. Однако из-за событий на своей исторической родине Артем не стал ярко отмечать этот успех.

"С победой, Брест!!!!! С такой первой и такой необычной!!!! Я все понимаю и сильно не праздную. Мира Беларуси", – написал после победы над "Астаной" у себя в Instagram лидер брестского "Динамо" Артем Милевский, который в этом матче отметился двумя голевыми передачами

INSTAGRAM
Реклама

Подписчики 35-летнего Артема Милевского завалили его восторженными комментариями по поводу матча с "Астаной":

  • Сыграл, как молодой
  • Миля, как же ты раздавал, просто маэстро! Топ. Это была твоя игра
  • Миле даже бегать не надо, на опыте чисто)))
  • Красава, тащи Брест к групповому турниру ЛЧ

Обзор матча "Динамо" (Брест) – "Астана" (6:3)

Ранее мы писали, что Милевский не остался равнодушным к событиям в Беларуси. "Это безумие какое-то", – заявил о происходящем уроженец Минска с украинским паспортом, в свое время фееривший в киевском "Динамо".

Реклама

Смотрите сюжет о скандальной карьере Милевского

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Лига чемпионов астана Артем Милевский Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять