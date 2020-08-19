"Я все понимаю": Милевский рассказал, почему не праздновал победу своей белорусской команды в ЛЧ

Артем Милевский прокомментировал победу своего клуба брестского "Динамо" в первом в своей истории матче Лиги чемпионов, который накануне при пустых трибунах состоялся в охваченной протестами Беларуси. Напомним, Милин Брест разгромил на своем поле "Астану" 6:3 и вышел во второй отборочный раунд самого престижного еврокубка. Однако из-за событий на своей исторической родине Артем не стал ярко отмечать этот успех.

"С победой, Брест!!!!! С такой первой и такой необычной!!!! Я все понимаю и сильно не праздную. Мира Беларуси", – написал после победы над "Астаной" у себя в Instagram лидер брестского "Динамо" Артем Милевский, который в этом матче отметился двумя голевыми передачами

INSTAGRAM

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Подписчики 35-летнего Артема Милевского завалили его восторженными комментариями по поводу матча с "Астаной":

Сыграл, как молодой

Миля, как же ты раздавал, просто маэстро! Топ. Это была твоя игра

Миле даже бегать не надо, на опыте чисто)))

Красава, тащи Брест к групповому турниру ЛЧ

Обзор матча "Динамо" (Брест) – "Астана" (6:3)

Ранее мы писали, что Милевский не остался равнодушным к событиям в Беларуси. "Это безумие какое-то", – заявил о происходящем уроженец Минска с украинским паспортом, в свое время фееривший в киевском "Динамо".

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