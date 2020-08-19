Милевский "зажег" в охваченной протестами Беларуси: клуб Артема разгромил "Астану" в Лиге чемпионов

Не успела еще завершиться Лига чемпионов-2019/2020, как стартовала Лига чемпионов нового сезона-2020/2021. В поединке первого отборочного раунда турнира в охваченной протестами Беларуси чемпион этой страны – брестское "Динамо" – на своем поле в Бресте разгромил лучшую команду Казахстана "Астану" со счетом 6:3 и вышел в следующий этап. Одним из героев поединка стал украинский легионер белорусского клуба Артем Милевский.

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Милевский отыграл против "Астаны" 86 минут и хоть голами не отметился, сделал две результативные передачи. После его ассистов счет становился 4:0 и 5:2 в пользу "Динамо" (Брест).

Обзор матча "Динамо" (Брест) – "Астана" (6:3)

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Еще один экс-футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди отыграл за Брест все 90 минут, а третьего украинца в составе чемпионов Беларуси не оказалось в заявке на игру. Напомним, недавно Александр Нойок перенес операцию.

"Динамо" (Брест) – "Астана" – 6:3

Голы: Гордейчук, 16 (1:0). Печенин, 17 (2:0). Гордейчук, 22 (3:0). Седько, 37 (4:0). Томасов, 45 (4:1). Ротариу, 47 (4:2). Диалло, 55 (5:2). Бейсебеков, 87 (5:3). Диалло, 90 (6:3)

"Разве можно было представить более огненный дебют в Лиге чемпионов? Мужики – вы просто космос. Мы "Динамо", мы решаем", – так эмоционально отреагировал на победу Twitter брестского клуба

Матч проходил в Бресте без зрителей. При этом перед игрой на стадионе закрыли рекламой забор, чтобы у желающих не было соблазна прийти к арене смотреть футбол.

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Добавим, что, в связи с пандемией коронавируса, на этом этапе Лиги чемпионов команды встречаются один раз, а не дважды, как было до этого. "Динамо" Брест во втором отборочном раунде встретится с победителем пары "Коннас Куэй" (Уэльс) – "Сараево" (Босния и Герцеговина), которые играют 19 августа.

Смотрите, как Милевский стал чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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