Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

"Я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру": Вальверде попрощался с "Барселоной"

14 января, 14:30

Наставник поблагодарил болельщиков и руководство за поддержку

Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

Реклама

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба. Ранее мы рассказывали, что "Барселона" после увольнения Вальверде назначила фаната шахмат, который обожает тотальный контроль.

Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде / Фото: Reuters

"Дорогие болельщики, мой этап в качестве тренера "Барселоны" подошел к концу. Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула. Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену", – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Читайте также: реакция фанатов на увольнение Вальверде из "Барселоны"

Решение расторгнуть контракт с 55-летним специалистом было принято по итогам собрания акционеров "Барсы".

Кстати, "Барселона" рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но летом.

Смотрите, как "Барселона" обыграла в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Эрнесто Вальверде

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...