"Я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру": Вальверде попрощался с "Барселоной"

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

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Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба. Ранее мы рассказывали, что "Барселона" после увольнения Вальверде назначила фаната шахмат, который обожает тотальный контроль.

Эрнесто Вальверде / Фото: Reuters

"Дорогие болельщики, мой этап в качестве тренера "Барселоны" подошел к концу. Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула. Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену", – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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Решение расторгнуть контракт с 55-летним специалистом было принято по итогам собрания акционеров "Барсы".

Кстати, "Барселона" рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но летом.

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