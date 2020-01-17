"Я знал об этом": тренер "Манчестер Сити" пытается замять скандал с вечеринкой и моделями

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола наконец-то прокомментировал скандальную вечеринку футболистов "горожан" без жен, но в компании 22 моделей из Италии. Испанский специалист делает все, чтобы шумиха после того вечера сошла на нет, и заявляет, что ничего особенного в том празднике не было.

"Я знал об этом мероприятии, – говорит Гвардиола. – Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается достаточно часто. Я знал об этом, и мне импонирует такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Все хорошо".

Ранее мы сообщали, что жена устроила скандал игроку "Манчестер Сити" за вечеринку с 22 моделями. Как выяснилось, о подробностях воскресной вечеринке жены и подруги игроков не знали – в отличие от главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. И дама сердца одного из футболистов устроила парню скандал после его возвращения домой в семь утра в понедельник. Об этом сообщает британское издание The Sun, не называя имени "пострадавшего" игрока.

"Она была очень зла на него за то, что он пришел домой так поздно и в таком состоянии. Она ожидала, что он немного побудет там и вернется. Но она не знала, где он мог находиться до семи часов утра понедельника. Он лег спать, но ее настроение не улучшилось после того, как она прочитала, как множество очаровательных молодых девушек было на вечеринке, чтобы развлечь футболистов", – рассказал источник таблоиду.

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