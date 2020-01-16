Жена устроила скандал футболисту "Манчестер Сити" за вечеринку с 22 моделями

"Манчестер Сити" / Фото: Reuters

История с вечеринкой футболистов "Манчестер Сити" после разгромной победы 6:1 над "Астон Виллой" в чемпионате Англии получила свое продолжение. Как мы сообщали, "МанСити" устроил "мальчишник" в разгар сезона: без жен и подруг, но с моделями. 22 красавицы специально приехали из Италии в роскошный спа-отель.

Как выяснилось, о подробностях воскресной вечеринке жены и подруги игроков не знали – в отличие от главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Правда, не ясно, был ли он в курсе приглашения моделей. Дама сердца одного из футболистов устроила парню скандал после его возвращения домой в семь утра в понедельник. Об этом сообщает британское издание The Sun, не называя имени "пострадавшего" футболиста.

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"Она была очень зла на него за то, что он пришел домой так поздно и в таком состоянии. Она ожидала, что он немного побудет там и вернется. Но она не знала, где он мог находиться до семи часов утра понедельника. Он лег спать, но ее настроение не улучшилось после того, как она прочитала, как множество очаровательных молодых девушек было на вечеринке, чтобы развлечь футболистов", – рассказал источник таблоиду.

Узнайте, как Гвардиола добился 300-й победы в роли главного тренера в европейских чемпионатах. Она случилась в том самом матче с "Астон Виллой".

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