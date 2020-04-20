"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млн

Французский политик Даниэль Кон-Бендит предположил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, в разы сократит цены на футболистов и их зарплаты. В частности, по его мнению, стоимость самого дорогого игрока планеты нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого еще в начале года портал Transfermrkt оценивал в 200 миллионов евро, упадет до 35 млн.

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"После коронавирусного кризиса Мбаппе будет стоить скорее 35-40 млн евро, чем 200 млн евро. Кто его купит сейчас за такие деньги? – цитирует депутата Европарламента Даниэля Кон-Бендита издание Daily Mail. – Этот кризис уберет иррациональность из профессионального спорта. Как будто произошла ядерная атака, и все должно быть восстановлено, но на других базах. Все это затронет не только стоимость игроков, но и их зарплаты, имиджевые права и размеры рекламных контрактов, которые, скорее всего, тоже придется сократить. Но не думаю, что футболисты будут играть хуже от того, что им начнут платить меньше"

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Ранее мы писали, что коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов. Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь – 108 млн: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко подешевели на 25 процентов.

Смотрите, как забивает Мбаппе

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