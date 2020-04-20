"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млн

Французский политик Даниэль Кон-Бендит предположил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, в разы сократит цены на футболистов и их зарплаты. В частности, по его мнению, стоимость самого дорогого игрока планеты нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого еще в начале года портал Transfermrkt оценивал в 200 миллионов евро, упадет до 35 млн.
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"После коронавирусного кризиса Мбаппе будет стоить скорее 35-40 млн евро, чем 200 млн евро. Кто его купит сейчас за такие деньги? – цитирует депутата Европарламента Даниэля Кон-Бендита издание Daily Mail. – Этот кризис уберет иррациональность из профессионального спорта. Как будто произошла ядерная атака, и все должно быть восстановлено, но на других базах. Все это затронет не только стоимость игроков, но и их зарплаты, имиджевые права и размеры рекламных контрактов, которые, скорее всего, тоже придется сократить. Но не думаю, что футболисты будут играть хуже от того, что им начнут платить меньше"
Ранее мы писали, что коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов. Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь – 108 млн: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко подешевели на 25 процентов.
Смотрите, как забивает Мбаппе
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