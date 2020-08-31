Яремчук перед приездом в сборную сделал ассист и испортил дебют Шведу

Одновременно в одном матче чемпионата Бельгии на поле находилось четыре украинских футболиста

Украинское дерби в чемпионате Бельгии завершилось в пользу "Гента". В матче 4-го тура "Гент", за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, обыграли "Мехелен" Марьяна Шведа. Единственный гол в матче забил Андерсон Ньянгбо после передачи Яремчука на 36-й минуте встречи.

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Пластун и Яремчук вышли на поле с первых минут, а Безус вышел на замену на 73-й минуте. В то же время Яремчук был заменен на 81-й минуте.

А Швед появился на поле на 66-й минуте. Это было его первое появление в футболке "Мехелена". Напомним, 23-летний украинец арендован у шотландского "Селтика" до конца сезона.

"Гент" одержал первую победу в сезоне. Серебряный призер прошлого чемпионата неудачно стартовал в нынешнем, проиграв три предыдущие встречи. Это вылилось в то, что в отставку был отправлен главный тренер Йенс Торуп, а на его место пришел Ласло Болони.

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А в чемпионате Венгрии ударный уикенд выдали другие украинцы: Петряк забил пяткой, Харатин отличился головой. "Фехервар" и "Ференцварош" одержали первые победы в чемпионате Венгрии.

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