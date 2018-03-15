Яркие кадры матча "Динамо" – "Лацио"

В четверг, 15 марта, в Киеве состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы – "Динамо" принимало римский "Лацио". Мы вели тестовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Лацио".

Неделю назад в Риме команды сыграли вничью – 2:2. На ничью стали играть динамовцы и в ответном матче. А вот римляне накатывали на ворота хозяев волну атак за волной. Создавали опасные моменты один за другим и с такой же скоростью их транжирили. Но все-таки в середине тайма открыли счет. После навеса с углового Лукас Лейва головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме картина на поле не изменилась. Итальянцы снова опасно атаковали и прощали. У "Динамо" было два момента, когда мяч мог влететь в ворота. Но после удара Цыганкова он пролетел над левой крестовиной, а после удара Гонсалеса – рядом с правой.

Увлекшись навалом динамовцы пропустили. Снова после углового, на этот раз Стефан де Врей подправил мяч в сетку с близкого расстояния. Победа "Лацио" – 2:0 и команда Симоне Индзаги выходит в четвертьфинал Лиги Европы.