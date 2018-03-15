Яркие кадры матча "Динамо" – "Лацио"

Сегодня, 22:40

Поединок 1/8 финала Лиги Европы прошел в Киеве на "Олимпийском"


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

В четверг, 15 марта, в Киеве состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы – "Динамо" принимало римский "Лацио". Мы вели тестовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Лацио".

Неделю назад в Риме команды сыграли вничью – 2:2. На ничью стали играть динамовцы и в ответном матче. А вот римляне накатывали на ворота хозяев волну атак за волной. Создавали опасные моменты один за другим и с такой же скоростью их транжирили. Но все-таки в середине тайма открыли счет. После навеса с углового Лукас Лейва головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме картина на поле не изменилась. Итальянцы снова опасно атаковали и прощали. У "Динамо" было два момента, когда мяч мог влететь в ворота. Но после удара Цыганкова он пролетел над левой крестовиной, а после удара Гонсалеса – рядом с правой. 

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Увлекшись навалом динамовцы пропустили. Снова после углового, на этот раз Стефан де Врей подправил мяч в сетку с близкого расстояния. Победа "Лацио" – 2:0 и команда Симоне Индзаги выходит в четвертьфинал Лиги Европы.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Лацио

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Источник:

Сегодня|Спорт

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