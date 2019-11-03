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Ярмоленко получил худшую оценку за проигранный матч "Вест Хэма"

3 ноября, 09:59

Украинский полузащитник провалил матч чемпионата Англии

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал худшим игроком матча 11-го тура чемпионата Англии, в котором его "Вест Хэм" уступил "Ньюкаслу" (2:3). Украинец появился на поле с первым минут, но уже в перерыве был заменен на Мануэля Лансини. На тот момент "молотобойцы" проигрывали со счетом 0:2.

Во втором тайме "Ньюкасл" довел счет до разгромного, но хозяева поля благодаря голам Фабиана Бальбуэны и Роберта Снодграсса сократили отставание до минимума. После этого поражения "Вест Хэм" опустился на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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За 45 минут игры Ярмоленко получил худшую оценку среди игроков обеих команд, в том числе и тех, кто выходил на замены. Авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца в 5,6 балла.

В прошлом туре Ярмоленко отличился голевой передачей в матче против "Шеффилд Юнайтед", но его команда снова не смогла победить – 1:1. Тем не менее, за тот матч украинец получил от этого же издания одну из самых высоких оценок за матч – 7,3.

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Недавно Андрей Ярмоленко отметил 30-й день рождения:

Напомним, ранее в УЕФА сняли шляпу перед движением Ярмоленко, которым он всех обманул. Вингер "Вест Хэма" даже не коснулся мяча – и этим поставил в тупик защиту сборной Португалии. В Европейском футбольном союзе трюку Андрея присвоили статус "финт дня".

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Ньюкасл

Источник: Сегодня|Спорт

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