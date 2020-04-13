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Ярмоленко проиграл ужин Срне: однако бывший капитан "Шахтера" не спешит признавать свою победу

13 апреля, 10:23

Богдан Юрков

Вингер "Вест Хэма" настаивал, что его бывшая команда "Динамо" выиграет чемпионат Украины. Но его ставка не сыграла

Бывший капитан донецкого "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера "горняков" хорват Дарио Срна признался, что вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко проиграл ему ужин в ресторане. Ранее стало известно, что Ярмоленко урежут зарплату из-за коронавируса.

Все дело в том, что в начале футбольного сезона Андрей Ярмоленко и Дарио Срна поспорили на предмет того, кто выиграет Премьер-лигу: хорват поставил на "Шахтер", украинец – на "Динамо".

"Несколько дней назад мы с ним общались, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали, – признался в эфире программы "Великий футбол" Дарио Срна. – Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола"

Дарио Срна

Дарио Срна / Фото: Reuters

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Напомним, что на момент остановки чемпионата Украины из-за ситуации с коронавирусом "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая на 13 очков "Зарю" и "Динамо".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в первом матче 1/8 Лиги Европы "Вольфсбург"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Андрей Ярмоленко Дарио Срна

Источник: Канал Футбол

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