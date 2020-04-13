Ярмоленко проиграл ужин Срне: однако бывший капитан "Шахтера" не спешит признавать свою победу

Вингер "Вест Хэма" настаивал, что его бывшая команда "Динамо" выиграет чемпионат Украины. Но его ставка не сыграла

Бывший капитан донецкого "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера "горняков" хорват Дарио Срна признался, что вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко проиграл ему ужин в ресторане. Ранее стало известно, что Ярмоленко урежут зарплату из-за коронавируса.

Все дело в том, что в начале футбольного сезона Андрей Ярмоленко и Дарио Срна поспорили на предмет того, кто выиграет Премьер-лигу: хорват поставил на "Шахтер", украинец – на "Динамо".

"Несколько дней назад мы с ним общались, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали, – признался в эфире программы "Великий футбол" Дарио Срна. – Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола"

Дарио Срна / Фото: Reuters

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Напомним, что на момент остановки чемпионата Украины из-за ситуации с коронавирусом "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая на 13 очков "Зарю" и "Динамо".

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