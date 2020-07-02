Ярмоленко забил первый гол за 262 дня! Обзор феерического для украинца матча "Вест Хэм" – "Челси"

В предыдущий раз украинский вингер забивал еще в октябре, когда поразил ворота команды Криштиану Роналду

Андрей Ярмоленко забил свой первый гол после паузы в 262 дня! Благодаря огненному мячу в исполнении украинца его "Вест Хэм" неожиданно обыграл дома "Челси" 3:2. На 89-й минуте лондонского дерби Ярмоленко, за 12 минут до этого вышедший на замену, убежал в контратаку и в своем фирменном стиле левой ногой расстрелял ворота соперника.

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В последний раз до этого Ярмоленко, с зарплатой в 7 млн евро в год являющийся самым высокооплачиваемым игроком лондонского "Вест Хэма", забивал еще 14 октября 2019 года, когда своим голом помог сборной Украины в Киеве одолеть Португалию с Криштиану Роналду – 2:1.

Обзор матча "Вест Хэм" – "Челси" (3:2)

Вест Хэм – Челси – 3:2

Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 – Виллиан, 41 (пен), 72

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) – Антонио

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) – Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич

Предупреждения: Лансини, Райс – Виллиан

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Ярмоленко забивает за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

Статистика матча "Вест Хэм" – "Челси" (3:2)

Реклама Ярмоленко забил за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Англии

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