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Ярмоленко в матче с чудо-покером отправил "канареек" на вылет: обзор игры "Норвич" – "Вест Хэм"

11 июля, 23:29

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и лучших моментов поединка, после которого "Норвич" потерял шансы остаться в Премьер-лиге

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко одержал свою самую крупную выездную победу в нынешнем чемпионате, разгромив в гостях "Норвич" 4:0. Правда, украинец вышел на поле на 83-й минуте, когда все мячи уже были забиты, и результативными действиями не отметился. Напомним, в предыдущем поединке Ярмоленко впервые за 229 дней попал в основу "Вест Хэма".

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Между тем героем матча "Норвич" – "Вест Хэм" стал ровесник Андрея Ярмоленко – 30-летний английский полузащитник ямайского происхождения Микаил Антонио, оформивший покер. Он стал первым игроком своего клуба с 1981 года, которому удалось забить 4 гола в игре чемпионата Англии. А также 9-м игроком в истории АПЛ, сделавшим покер на чужом поле. В последний раз подобное удавалось нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну в 2017 году в поединке с "Лестером" (6:1).

Обзор матча "Норвич" – "Вест Хэм" (0:4)

Добавим, что после этого разгрома от команды Андрея Ярмоленко "Норвич", за три тура до финиша чемпионата Англии, потерял даже теоретические шансы сохранить прописку в элите. Следующий сезон "канарейки" проведут в Чемпионшипе. Тогда как шансы "Вест Хэма" остаться в АПЛ заметно выросли.

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Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

"Норвич" – "Вест Хэм" – 0:4
Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75
"Норвич": Крул – Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис – Теттей, Вранчич (Маклин, 78) – Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) – Пукки (Айда, 69)
"Вест Хэм": Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл – Соучек, Райс – Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) – Антонио (Халлер, 78)
Предупреждения: Штиперманн

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видео голов чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Норвич

Источник: Сегодня|Спорт

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