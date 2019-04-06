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Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал латиносом

Сегодня, 11:24

Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца

Андрей Ярмоленко за столом с партнерами
Андрей Ярмоленко за столом с партнерами. Фото: Instagram
Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал латиносом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/862/d87/5ca862d87710a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/862/d87/5ca862d87710a.png Футбол Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца

Испанский вратарь английского клуба "Вест Хэм" Адриан выложил в Instagram фото застолья со своими одноклубниками, среди которых и продолжающий восстанавливаться после травмы украинец Андрей Ярмоленко. Видно, что игроки позволили себе немного расслабиться, выпив – кто чашечку кофе, кто бокал вина. Но большее внимание привлекло другое – то, как испанский кипер "молотобойцев" подписал эту фотографию.

"Gran almuerzo con mi banda latina!" ("Отличный обед с моей бандой латиносов"), – написал Адриан. И на его странице в Instagram посыпались вопросы в духе: "С каких это пор Ярмоленко стал латиносом?".

Интересно, что с этой же компанией Андрей Ярмоленко побывал немногим ранее и на картодроме, о чем свидетельствует следующее фото.

Как сообщалось ранее, от "Динамо" требуют 9 миллионов за ЯрмоленкоЧерниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию.

Также сообщалось, что подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

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Тег чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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Сегодня|Спорт

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