Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал латиносом
Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца
Испанский вратарь английского клуба "Вест Хэм" Адриан выложил в Instagram фото застолья со своими одноклубниками, среди которых и продолжающий восстанавливаться после травмы украинец Андрей Ярмоленко. Видно, что игроки позволили себе немного расслабиться, выпив – кто чашечку кофе, кто бокал вина. Но большее внимание привлекло другое – то, как испанский кипер "молотобойцев" подписал эту фотографию.
"Gran almuerzo con mi banda latina!" ("Отличный обед с моей бандой латиносов"), – написал Адриан. И на его странице в Instagram посыпались вопросы в духе: "С каких это пор Ярмоленко стал латиносом?".
Интересно, что с этой же компанией Андрей Ярмоленко побывал немногим ранее и на картодроме, о чем свидетельствует следующее фото.
Как сообщалось ранее, от "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко. Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию.
Также сообщалось, что подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии. 18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды
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