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Ярмоленко забил первый гол за сборную Украины за 400 дней

14 октября, 22:36

Лидер нашей сборной набирает форму после тяжелой травмы

Андрей Ярмоленко отличился в первом тайме матча Украина – Португалия в отборе на чемпионат Европы 2020 года. На нашем сайте идет онлайн трансляций матча Украина – Португалия. Этот мяч стал для Ярмоленко первым в составе национальной команды за 400 дней- предыдущий раз он отличался в сине-желтой футболке более года назад – 9 сентября 2018 года в воротах Словакии еще в рамках Лиги наций.

Напомним, что прошлой осенью Ярмоленко получил тяжелую травму и пропустил почти весь сезон. Вернувшись после травмы, украинец быстро набрал форму и успел уже забить три гола в английской Премьер-лиге, а теперь отличился первым мячом в отборе Евро-2020.

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Отметим, что команде Андрея Шевченко нужно не проиграть Португалии, чтобы уже сегодня застолбить за собой первое место в отборочной группе. К середине первого тайма наша команда выигрывает со счетом 2:0. Кроме Ярмоленко отличился Роман Яремчук.

Добавим, что Ярмоленко является лучшим бомбардиром сборной Украины среди действующих игроков. Он уступает только нынешнему главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко – на счету Ярмоленко 37 голов, у Шевченко – 48.

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Сборная Украины Андрей Ярмоленко Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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