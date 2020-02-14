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Ярмоленко заставил чешского полузащитника "Вест Хэма" ползать под столом

14 февраля, 15:27

Украинский футболист обыграл одноклубника в текбол

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Украинский атакующий полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пошутил над своим новым партнером по "Вест Хэму" Томашем Соучком. Ребята играли в текбол – игру, напоминающую настольный теннис. В ней используют искривленный стол и мяч, который похож на футбольный. Судя по всему, перед началом матча они поспорили, и тот, кто проиграл, должен был проползти под столом. Победителем оказался Андрей, а Томаш отправился вытирать пыль под столом. Напомним, Ярмоленко залечивает травму и в строй вернется не раньше конца февраля.

Интересно, что видео в соцсетях выложил не победитель, а проигравший. "Давай, брат. Украина снова обыграла вас", – со смехом провозгласил полузащитник нашей сборной. Вероятно, Андрей имел в виду победу "сине-желтых" над чехами в Лиге наций.

Недавно мы писали, что Ярмоленко получает самую высокую зарплату в "Вест Хэме". Его доход составляет около семи млн евро.

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Соучек только недавно присоединился к лондонскому клубу. Ранее он играл только в Чехии, а права на него до сих пор принадлежат "Славии". В "Вест Хэме" он выступает на правах аренды.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за сборную Украины в ворота Португалии в отборе Евро-2020

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