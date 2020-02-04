Возвращение Ярмоленко откладывается: украинец пропустит поединки с лидерами АПЛ

Украинский игрок вернется на поле лишь 29 февраля

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сыграет за английский клуб минимум до конца зимы. Потенциальная дата возвращения хавбека в строй – 29 февраля, сообщает football.london. Напомним, 22 января главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сообщил, что украинец будет вне игры еще три недели.

Отметим, что полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года. О степени серьезности его повреждения официально клуб не сообщал. Таким образом, игрок пропустит предстоящие матчи против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

Кстати, игроки "Манчестер Сити" умоляют тренера перестать "издеваться" над составом в каждом матче. Футболисты недовольны ротацией в команде.

Смотрите обзор матча прошлого сезона в чемпионате Англии "Вест Хэм" Юнайтед – "Саутгемптон":

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