Ярмоленко заявил о возможном возвращении в "Динамо": "Если буду нужен, рад помочь"

Вингер лондонского "Вест Хэма" не исключает камбэка в украинский клуб, в составе которого провел десять лет

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий за английский "Вест Хэм", не исключает своего возвращения в киевское "Динамо". Об этом 30-летний вингер заявил в эфире программы "Великий футбол". Ранее Ярмоленко подешевел до 12 млн евро и стал стоить даже меньше, чем Малиновский.

"В "Вест Хэме" я чувствую себя замечательно, чувствую поддержку болельщиков, все мне нравится и устраивает. Об уровне АПЛ и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хочу остаться здесь, – заявил Андрей Ярмоленко. – О завершении карьеры пока не думаю. Пока есть силы и желание работать, буду продолжать играть в футбол. "Динамо" – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь".

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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Напомним, за "Динамо" Андрей Ярмоленко выступал с 2007 по 2017 год, когда за 25 млн евро перешел в дортмундскую "Боруссию". Спустя год, уже за 20 млн евро, Ярмоленко ушел из Бундеслиги в клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм", но там из-за травмы бедра не играл с конца прошлого года.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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